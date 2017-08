India: strage di bambini, in due ospedali ben 1.414 morti

La sua dimensione si presenta già ora enorme: si tratta di ben 1.414 decessi quest'anno in due soli ospedali pediatrici.

La dimensione di questa tragedia, sottolineano gli operatori sociali, potrà essere valutata concretamente soltanto con il passare dei giorni grazie alle verifiche in corso in altri centri medici indiani specializzati nel trattamento dei minori.

Così, dopo giorni di silenzi e mezze ammissioni, il dottor P.K. Singh, direttore del Baba Raghav Das Medical College di Gorakhpur, ha ufficialmente ammesso oggi all'agenzia di stampa Pti che i bimbi deceduti per encefalite e per altre patologie nel mese di agosto in vari reparti della sua struttura non sono stati 131, come si era detto finora, ma ben 290.

"Di questi - ha precisato - 213 sono morti nell'unità di rianimazione del reparto neonatale, e altri 77 in quello riservato agli affetti di encefalite". Da gennaio, ha ricordato, i decessi di bambini, specialmente per encefalite, "da noi sono stati 1'250".

Ma c'è di più. La tv CnnNews18 ha scoperto che nel Mahatma Gandhi Memorial (MGM) Medical College di Jamshedpur, nello Stato settentrionale di Jarkhand, negli ultimi 90 giorni hanno perso la vita ben 164 bambini, senza che la notizia fosse mai giunta ai media nazionali.

Ora finalmente anche lì una inchiesta è stata aperta per verificare le possibili responsabilità e impedire il ripetersi di decessi in serie che con maggiore attenzione potrebbero essere evitati.