Indonesia: a Bali paura vulcano, esodo 75.000 persone

Sono salite a oltre 75'000 nell'isola indonesiana di Bali le persone costrette a lasciare le loro case per il timore di un'eruzione del Vulcano Agung.

Secondo la Protezione civile indonesiana, 370 centri abitati in un raggio di 12 chilometri dal cratere sono stati svuotati, e gli evacuati sono momentaneamente ospitati da villaggi nelle zone limitrofe e in temporanei centri di accoglienza allestiti presso scuole e municipi.

Le autorità continuano a ripetere che non è possibile prevedere la tempistica di un'eventuale eruzione, e che rimane una possibilità che questa non accada. Tuttavia, l'accresciuta attività vulcanica è confermata dalla frequenza dei tremori: solo ieri se ne sono contati 560.

Le principali zone turistiche di Kuta e Seminyak, distanti 70 chilometri dal vulcano, non sono in pericolo. Tuttavia, in caso di eruzione l'attività dell'aeroporto di Denpasar potrebbe essere seriamente compromessa, dato che la cenere potrebbe ostacolare gli arrivi e le partenze dallo scalo.