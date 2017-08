Industria e costruzioni: forte accelerazione nel secondo trimestre

In sensibile aumento è anche il giro d'affari, salito del 2,5%, informa oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Disaggregando i dati risulta che la produzione della sola industria è cresciuta in aprile (+5,7%), ha registrato un calo in maggio (-3,9%) per poi beneficiare di un balzo in giugno (+7,6%). Sull'arco del trimestre la progressione del segmento è stata del 2,9%.

Il ramo della costruzione risponde con un +6,1% complessivo. Tutti i singoli comparti sono in aumento, dal genio civile (+10,4%) all'edilizia (+3,9%), passando per i lavori di costruzione specializzata (+6,0%).

Per quanto riguarda il giro d'affari lo sviluppo nell'industria è stato pari al +4,3%, mentre nel campo delle costruzioni è stato osservato un +5,2%.