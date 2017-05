Industria grafica: prosegue il calo del fatturato

Il settore soffre della forza del franco, ma più in generale del fatto che i volumi stampati sono in costante diminuzione, si legge in una nota diramata oggi.

Per Thomas Gsponer, direttore dell'associazione di categoria Viscom, citato nel comunicato, i primi tre mesi dell'anno rispecchiano il trend in atto ormai da tempo. Dalla profonda recessione del 2009, il settore non si è più risollevato. Le cause sono molteplici: quelle principali sono una modifica strutturale del ramo, con una forte crescita delle comunicazioni on line che si riflette in una contrazione di quelle su carta, e la robustezza della valuta nazionale.

Interrogato dall'ats, Gsponer ha indicato che l'organico del settore in tre anni è diminuito di 5000 unità (a 15'000 a fine 2016).