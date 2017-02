Industria MEM: balzo delle nuove commesse nel 2016

Il settore rimane però assai prudente sull'evoluzione degli affari. L'anno scorso, con l'eccezione dell'ultimo trimestre, il fatturato si è contratto. Il settore prosegue la ristrutturazione: l'organico è considerevolmente diminuito.

L'entrata di ordinazioni è aumentata del 9,5% su base annua, mentre i ricavi si sono ridotti dell'1,8%. Tra ottobre e dicembre le vendite hanno però registrato un balzo in avanti del 2,7%, sia a livello di grosse società che di piccole e medie imprese (PMI), ha precisato l'organizzazione padronale di categoria Swissmem in una nota diramata oggi.

A livello delle esportazioni, le vendite sono rimaste allo stesso livello del 2015 (+0,1%) a 63,3 miliardi di franchi. Nel dettaglio, vi è stata progressione per i segmenti degli strumenti di precisione (+3,8%), dei metalli (+2,7%) e dell'elettronica (+1,6%). Dal canto suo la costruzione delle macchine ha ceduto lo 0,8%.

Le vendite sul mercato europeo, la maggiore destinazione dei prodotti MEM elvetici con una proporzione del 59,3%, sono cresciute del 2,8% e quelle negli Stati Uniti del 2,1%. Vi è invece stato un calo del fatturato in Asia, di un -5,4%.

Per l'organizzazione la forza del franco "per molte imprese" continua ad avere effetti negativi. A riprova delle sue affermazioni, Swissmem presenta le statistiche sull'utile operativo realizzato dalle società: nel 2016 il 23% ha registrato un Ebit in rosso; nel 2014, prima dunque dell'abolizione della soglia minima di cambio tra euro e franco intervenuta nel gennaio 2015, "solo" il 7% aveva segnalato tale risultato in negativo.

"A due anni dalla decisione della Banca nazionale svizzera, il 57% delle imprese non ha potuto realizzare margini, o lo ha fatto in modo insufficiente", deplora il presidente di Swissmem Hans Hess, citato nella nota. Di cattivo augurio è anche il fatto che la valuta nazionale negli ultimi mesi si è costantemente rafforzata rispetto alla moneta unica europea.

Il settore prosegue la sua lenta trasformazione: alla fine del 2016 aveva un organico di 317'600 persone, 12'600 in meno rispetto alla fine del 2014. Le offerte d'impiego hanno però conosciuto una ripresa, scrive Swissmem.

L'organizzazione padronale è estremamente prudente sulle prospettive per l'anno in corso, viste le incertezze sull'evoluzione dei cambi e sulla situazione politica. Stando a un'inchiesta interna, il 46% delle imprese sta valutando la possibilità di trasferire le attività all'estero entro il prossimo triennio.