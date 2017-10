Informatici possono attendersi un aumento salariale nel 2018

Impiegati, assistenti commerciali e collaboratori del settore finanziario e contabile attivi in Svizzera non possono contare su un aumento significativo dei salari nel 2018. Un incremento compreso tra il 3,6 e il 3,9% è invece atteso per gli informatici.

È quanto emerge dalla ricerca Panoramica dei salari 2018 (2018 Gehaltsübersicht) della società americana di reclutamento Robert Half.

Nel settore dell'assistenza, delle risorse umane e dell'amministrazione gli stipendi varieranno tra il -0,2 e lo 0,2%. In quello finanziario e contabile la correzione sarà compresa tra -0,3 e 0,3%.

Le aziende prevedono in particolare una riduzione del salario per le persone senza esperienza, ma un incremento per i nuovi arrivati in determinate posizioni come gli addetti al controllo di gestione.

Complessivamente, il potere d'acquisto delle persone impiegate in questi settori si ridurrà. La Banca nazionale svizzera (BNS) prevede comunque un tasso d'inflazione dello 0,4% per il 2018.

Lo studio si basa su un sondaggio svolto presso 101 direttori finanziari e 200 responsabili del personale di aziende svizzere. I dati si riferiscono a salari annui lordi senza premi o altre prestazioni complementari.