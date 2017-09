Iniziativa Alpi: acqua delle isole Figi è trasporto più assurdo

Trivarga ha ricevuto il "Sasso del Diavolo" dell'Iniziativa delle Alpi, che con cadenza annuale ricompensa ironicamente il trasporto più assurdo. La ditta zurighese importa infatti in Svizzera un'acqua proveniente dalle Figi, a 22'000 chilometri dalla Confederazione.

Il 71% dei 4500 partecipanti a un sondaggio sul web ha indicato questo trasporto come il maggiormente insensato: il viaggio dalle isole nel sud del Pacifico via nave e camion di una di queste bottiglie causa 12'000 volte più CO2 che l'equivalente quantità di normale acqua del rubinetto, viene sottolineato in un comunicato.

Le altre due candidature al poco ambito titolo erano quelle di un caffè di Emmi con latte svizzero travasato in lattine d'alluminio in Germania e di un salmì di cervo di Migros contenente carne neozelandese.

Per la prima volta è stato inoltre assegnato il "Cristallo di rocca", che al contrario gratifica progetti in grado di evitare lunghi tragitti di spedizione ed ecologicamente tollerabili. A vincere è stata la città di Losanna: una sua iniziativa prevede che il 70% degli alimenti forniti dalle grandi cucine ad asili, scuole e caffetterie provenga da un raggio di 70 chilometri.

Battuti nella votazione online ImagineCargo Zurigo per la catena di trasporto sostenibile bici-treno-bici e il progetto Laines d'ici di Cernier (NE), la cui lana è prodotta e lavorata localmente.

Con questi due riconoscimenti, l'Iniziativa delle Alpi afferma di voler sensibilizzare i consumatori alle vie di trasporto, alle conseguenti emissioni di anidride carbonica e alla lotta contro il riscaldamento climatico quando acquistano una determinata merce.