Iniziativa anti burqa: formalmente riuscita

L'iniziativa, che non menziona direttamente il burqa o il velo islamico, afferma che nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico. Disposizioni del genere sono già in vigore in Ticino e il comitato promotore, che fa capo al consigliere nazionale Walter Wobmann (UDC/SO), vuole estendere il divieto all'intero territorio nazionale.