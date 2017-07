Inondazione e interruzioni di corrente a causa del maltempo

Non si segnalato feriti al momento.

Negozi, cantine, parcheggi sotterranei e gallerie sono allagati. Nella cittadina sono intervenuti 250 fra pompieri, esperti del servizio di protezione chimica e della protezione civile e un squadra delle FFS. I pompieri e la protezione civile rimarranno sul posto anche nei prossimi giorni, hanno annunciato le autorità cittadine. Visto il gran numero di segnalazioni, i soccorritori danno la priorità ai casi più gravi e chiedono alla popolazione di essere paziente. Stamani molti quartieri erano ancora senza elettricità.

Le intemperie hanno creato problemi al traffico ferroviario e stradale. L'autostrada A1, inondata all'altezza di Zofingen, ha dovuto essere temporaneamente chiusa. Sabato sera due binari della stazione inondati hanno causato la soppressione di treni sulla linea Basilea-Lucerna e fra Olten e Lucerna e ritardi di circa un quarto d'ora, hanno annunciato le FFS.

Il maltempo ha provocato danni anche nell'Arco giurassiano e nel canton Berna, in particolare a Bienne e Nidau a causa di una forte grandinata. A Interlaken (BE) il vento ha raggiunto il 105 chilometro orari e a Wynau (BE) si sono abbattuti 68 litri d'acqua per metro quadrato, di cui 31 litri in soli 20 minuti, ha precisato MeteoSvizzera. Stamani i treni regionali non circolano sulla tratta Langenthal (BE)-St. Urban (LU). Un servizio di bus sostitutivo è stato messo a disposizione dei viaggiatori.