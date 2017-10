Inquinamento: da 10 fiumi arriva 90% della plastica in mare

Appena dieci fiumi, nel mondo, sono "responsabili" di circa il 90% della plastica trasportata in mare. A dirlo è uno studio tedesco pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology dell'American Chemical Society.

I fiumi sono i principali traghettatori di rifiuti negli oceani, dove ogni anno - secondo il Programma ambiente delle Nazioni Unite - finiscono otto milioni di tonnellate di plastica. Stando ai ricercatori dieci fiumi nel mondo, di cui otto in Asia, sono "responsabili" da soli dall'88% al 95% di tutta la plastica portata in mare.

Per gli esperti una migliore gestione di questi dieci corsi d'acqua, in grado di ridurre della metà i rifiuti che arrivano in mare, andrebbe quasi a dimezzare (-45%) il contributo di tutti i fiumi all'inquinamento degli oceani.