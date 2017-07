Interpharma: investiti in Svizzera 7 miliardi per ricerca

Actelion, Novartis, Roche, Gilead, Merck e Vifor da sole hanno dedicato alla ricerca in Svizzera 6,82 miliardi, indica oggi Interpharma. "Gli investimenti effettuati in Svizzera mettono in evidenza l'importanza della piazza elvetica", si legge in un comunicato.

Le società aderenti a Interpharma hanno peraltro messo sul tappeto in Svizzera non meno di un miliardo di franchi per impianti, apparecchiature, macchinari e immobili, un fenomeno reso possibile dal considerevole rialzo del volume dell'export dell'industria farmaceutica elvetica, che lo scorso anno è salito del 14% a oltre 80 miliardi di franchi.