Ior: condannati ex dirigenti Cipriani e Tulli a 4 mesi

Paolo Cipriani, ex direttore generale dell'Istituto per le opere di religione (IOR), e per il suo vice, Massimo Tulli, sono stati condannati a quattro mesi e dieci giorni di reclusione per presunte omissioni legate ad operazioni ritenute sospette.