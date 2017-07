Iran: arrestato per crimini finanziari fratello presidente Rohani

"Fereydoun è stato trasferito in carcere non essendo stato in grado di pagare la cauzione fissata per la libertà provvisoria". Le accuse contro il fratello del presidente , che è stato "interrogato a più riprese assieme a persone a lui legate", sono relative a "reati finanziari", ha detto il portavoce.