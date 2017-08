Iran avverte Usa, possiamo arricchire uranio in 5 giorni

Oggi, invece, è stata l'altrettanto autorevole voce del direttore dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Aeoi), Ali Akbar Salehi, a rafforzare e precisare nei dettagli la posizione iraniana.

In caso di annullamento o di violazione dell'accordo sul nucleare da parte degli Stati Uniti, ha detto il direttore dell'Aeoi, "l'Iran potrebbe aumentare al 20% l'arricchimento dell'uranio in soli cinque giorni". Salehi ha anche indicato l'impianto nucleare di Fordo come sito in grado di poter far partire l'arricchimento in tempi così brevi.

"Sicuramente non siamo interessati a una cosa del genere - ha poi continuato il direttore dell'Aeoi - Siamo impegnati in questo accordo e siamo fedeli a quanto è stato sottoscritto". Purché, ovviamente, il rispetto sia reciproco, in quanto per Salehi "la priorità dell'Iran è preservare l'accordo nucleare, ma non a qualunque prezzo".

"Siamo riusciti a stabilizzare l'impianto di Fordo secondo quanto stabilito dall'accordo sul nucleare", ha continuato Salehi ricordando che "la conservazione della struttura di Fordo è stato uno dei punti di forza dell'intesa".

In base all'accordo sul nucleare del luglio 2015, che ha posto fine alle sanzioni, l'Iran attualmente si è impegnato ad arricchire l'uranio a meno del 5% per scopi esclusivamente pacifici. Le ispezioni hanno sempre finora dimostrato il pieno rispetto iraniano all'intesa, ma il presidente statunitense Donlad Trump ha più volte minacciato di non voler mantenere questo accordo firmato dal suo predecessore Barak Obama e ritenuto penalizzante per gli Usa.

Per Salehi, però, non ci sono dubbi: "ogni violazione dell'accordo nucleare equivale a una violazione della logica politica internazionale".

Il direttore dell'Aeoi ha quindi rimarcato che "l'Iran è ancora impegnato nello sviluppo del suo know-how nucleare e nella ricerca delle sue applicazioni in settori diversi come l'agricoltura, l'industria e l'assistenza sanitaria".

Tra i progressi nel comparto Salehi ha ricordato che, con il contributo della Russia, sono state costruite due centrali nucleari a Bushehr, mentre sono stati effettuati "grandi passi anche per sviluppare sistemi di propulsione nucleare".

Sulla questione dell'accordo nucleare era intervenuto ieri anche il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, confermandone "l'importanza primaria". "Continueremo nel nostro impegno di dialogo positivo con il mondo", aveva detto Zarif, rimarcando "la necessità di impedire agli Stati Uniti di violare questo accordo internazionale a spese dell'Iran".