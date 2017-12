Iran: condannato a morte ricercatore accusato di spionaggio

La Corte Suprema ha condannato alla pena di morte Ahmad Reza Jalali, un ricercatore in carcere dall'aprile 2016 con l'accusa di spionaggio. Secondo l'agenzia di stampa Irna, non ci potrà essere ricorso in appello. La data dell'esecuzione non è stata annunciata.