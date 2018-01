Iran: esperti Onu esortano autorità alla 'moderazione'

Un gruppo di quattro esperti delle Nazioni Unite ha oggi espresso "estrema preoccupazione" per la morte di oltre 20 persone in Iran nell'ambito delle contestazioni in corso.

In una dichiarazione congiunta pubblicata oggi a Ginevra i quattro relatori speciali dell'Onu si dicono "molto turbati dal modo in cui le autorità hanno risposto alle proteste" ed affermano che le richieste dei manifestanti "per la libertà e standard di vita adeguati devono essere affrontate ed i loro diritti rispettati".

Per i quattro esperti - Asma Jahangir, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran; David Kaye, relatore speciale sul diritto alla libertà di opinione e di espressione; Agnes Callamard, Relatrice speciale per esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; e Michel Forst, relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani - le istruzioni date dal governo alle Guardie rivoluzionarie di "colpire duramente i manifestanti e le minacce di una severa punizione da parte della magistratura sono inaccettabili". "Esortiamo le autorità a esercitare moderazione", si legge nella dichiarazione.

Esprimendo preoccupazione per le notizie relative al blocco di Internet e dei social media, una "grave violazione dei diritti fondamentali", i relatori chiedono inoltre siano resi noti i nomi e i luoghi di detenzione delle persone arrestate.