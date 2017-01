Iran: inondazioni Sistan e Belucistan, 1700 case distrutte

Lo riferisce l'agenzia Tasnim, precisando che per ora sarebbe stata accertata la morte di una persona e sono in svolgimento le attività di soccorso per portare in salvo gli abitanti.

Il governatore della provincia, Ali Osat Hashemi, ha riferito che i danni sono dovuti essenzialmente al fatto che le case in quell'area erano tradizionalmente costruite con mattoni di fango e che il primo impegno dei soccorritori è quello di salvare le persone dall'annegamento e impedire la chiusura delle strade per rendere possibili le operazioni.