Iran: ministero intelligence, sventato attentato

Le forze speciali dell'intelligence iraniana hanno sventato un attacco terroristico e hanno sequestrato esplosivi e attrezzature. Lo ha riferito in una nota il ministero dell'Intelligence dell'Iran affermando che un gruppo di terroristi aveva programmato un'azione.

Il ministero ha aggiunto che il gruppo "è legato a omicidi di persone innocenti e spionaggio per alcuni Paesi stranieri" e che è stato accertato che i terroristi hanno tentato di mettersi in contatto "attraverso il cyberspazio" con persone ignote per organizzare atti di sabotaggio.