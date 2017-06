Iran: ministro, mente attentati Teheran uccisa all'estero

Lo ha detto oggi al Parlamento il ministro dell'Intelligence, Mahmoud Alavi rivelando i dettagli relativi agli attacchi dell'Isis di mercoledì scorso a Teheran e alle operazioni in corso per smantellare i gruppi di terroristi in Iran. Con lui il ministro dell'Interno, Abdolreza Rahmani Fazli e il vice comandante del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica, generale Hossein Salamì.

La seduta si è svolta a porte chiuse. Altre due sessioni sono previste per domani e martedì con le relazioni di numerosi comandanti militari impegnati in questi giorni nelle operazioni di controllo che hanno già portato all'arresto di oltre 120 persone ritenute legate ai gruppi terroristici, oltre all'uccisione del capo del gruppo di terroristi che hanno attaccato il Parlamento e il mausoleo dell'imam Khomeini.