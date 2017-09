Iran: Pasdaran, missili moltiplicati dopo minacce Trump

Lo ha detto il comandante delle Forze aerospaziali del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc), generale Amir Ali Hajizadeh, illustrando le caratteristiche del nuovo missile balistico a lunga gittata 'Khorramshahr', fatto sfilare venerdì scorso in parata a Teheran e testato "con successo" sabato mattina.

Il comandante delle Forze aerospaziali dei Pasdaran ha detto che il nuovo missile è lungo 13 metri, quindi notevolmente più contenuto nelle dimensioni rispetto ai precedenti missili a lunga gittata 'Qadr-F' e 'Sejjil', e la sua ogiva pesa 1'800 chilogrammi. Il nuovo missile, che ha un raggio di azione di 2'000 chilometri, è in grado di trasportare più testate e può essere impegnato su più bersagli.

"Oggi la potenzialità missilistica del nostro Paese è completamente domestica, dal concetto al prodotto - ha concluso Hajizadeh - e non ci sono sezioni in questo campo che non siano iraniane".