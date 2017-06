Iran: spari all'interno del Parlamento, un morto e otto feriti

Spari sono stati registrati stamane all'interno del Parlamento iraniano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim. Gli assalitori entrati in azione sarebbero quattro e non tre come annunciato in un primo momento, riferisce l'agenzia di stampa Irna.