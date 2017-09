Iran a Trump, accordo su nucleare non è negoziabile

L'accordo sul nucleare sottoscritto nel 2015 dall'Iran e da cinque potenze mondiali "non è (ri)negoziabile" e "un accordo migliore è pura fantasia".

Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, per il quale "è tempo per gli Stati Uniti di smettere di tergiversare e di cominciare a rispettare l'accordo, proprio come fa l'Iran".

Le parole di Zarif arrivano in risposta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ieri aveva annunciato che farà sapere a ottobre come intende procedere sull'accordo nucleare, ribadendo che "l'accordo con l'Iran è uno dei peggiori accordi mai visti". Contestualmente, a Londra, il Segretario di Stato americano, Rex Tillerson, aveva dichiarato che gli Stati Uniti stanno rivedendo la loro politica rispetto al dossier Iran.