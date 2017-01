Iraq: 7 morti per autobomba in quartiere sciita a Baghdad

L'attentato è avvenuto nel quartiere di Abu Deshir. Tutte le vittime sono civili.

Nell'ultimo mese oltre cento persone sono morte in simili attentati che hanno colpito quartieri sciiti della capitale irachena, alcuni rivendicati dall'Isis. In una sola giornata, il 2 gennaio, quasi 50 persone sono state uccise in una serie di attacchi terroristici nel giorno in cui il presidente francese François Hollande ha compiuto una visita in Iraq.