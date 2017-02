Iraq: 9.000 civili in fuga da combattimenti Mosul ovest

Il ministro per i migranti e gli sfollati, Jassem Mohammad al Jaff, ha detto che 8.735 tra uomini, donne e bambini hanno raggiunto il territorio controllato dai lealisti per mettersi al riparo e sono stati sistemati nei campi rifugiati di Jada e Hamam Alil. È il più alto numero di civili fuggiti dall'inizio dell'offensiva per riconquistare Mosul ovest.