Iraq: aperti i seggi per referendum indipendenza Kurdistan

Si sono aperti stamani alle 8 (le 7 in Svizzera) i seggi nella regione autonoma del Kurdistan per il controverso referendum consultivo sull'indipendenza dal resto dell'Iraq, al quale si oppongono quasi tutte le potenze regionali (tranne Israele) e internazionali.

Si vota anche nella regione contesa di Kirkuk, ricca di petrolio e in parte controllata dalle milizie curdo-irachene. Si vota anche in altre zone contese, come alcuni distretti di Ninive, di cui Mosul è capoluogo, e altri della regione orientale di Diyala, confinante con l'Iran. In tutto sono chiamati al voto più di cinque milioni di abitanti della regione autonoma, tra cui turcomanni, assiri e arabi.