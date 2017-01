Iraq: Hollande, combattere Isis per prevenire attacchi a casa

Bisogna "combattere l'Isis in Iraq per prevenire gli attacchi sul nostro territorio". Lo ha detto il presidente francese, François Hollande, durante la sua visita a Baghdad.

Hollande è l'unico leader della coalizione anti-Isis guidata dagli Stati Uniti a fare tappa in Iraq dall'inizio dell'offensiva contro i jihadisti, due anni e mezzo fa.

"Agire contro il terrorismo in Iraq, ma anche prevenire atti terroristici sul nostro territorio", ha detto Hollande a Baghdad davanti ai militari francesi che addestrano le forze speciali irachene, riferisce Le Figaro online. "Tutto ciò che contribuisce alla ricostruzione in Iraq è condizione importante per evitare che Daesh possa agire sul nostro suolo", ha aggiunto nel corso della prima tappa della sua visita.