Iraq: referendum curdo, Turchia rafforza controlli frontiera

La Turchia ha rafforzato i controlli al valico di frontiera di Habur con il nord Iraq, a seguito dell'apertura delle urne per il referendum consultivo sull'indipendenza del Kurdistan iracheno.

Si tratta della prima delle reazioni ripetutamente minacciate da Ankara. Il confine resta "al momento" aperto, ha precisato il ministro per le Dogane, Bulent Tufekci.

In una nota di stamani, la Turchia ribadisce inoltre di non riconoscere la consultazione, invitando la comunità internazionale a fare altrettanto. Ankara si dice pronta a prendere "qualsiasi misura" di fronte a eventuali minacce alla sua "sicurezza nazionale" derivanti dal voto, sottolineando il rischio che "elementi radicali e terroristi" entrino in azione.