Irlanda: polizia, nessuna prova terrorismo in attacco Dundalk

È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Garda, le forze dell'ordine irlandesi, secondo cui le indagini proseguono per stabilire cosa abbia spinto il giovane a uccidere una persona e ferirne altre due in modo non grave. Secondo i media di Dublino il 18enne soffre di problemi mentali.