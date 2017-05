Irlanda: premier Kenny lascia la guida del suo partito

La decisione, non inattesa, pone le premesse per un cambio della guardia anche al vertice del governo di Dublino, non appena il partito di maggioranza si sarà dato una nuova guida: cosa che secondo Kenny dovrebbe avvenire entro il 2 giugno, come riporta l'agenzia Pa.

Il premier uscente è stato al timone del Finn Gael per 15 anni, passando due volte dalla leadership dell'opposizione a quella del governo. Di recente aveva fatto sapere di ritenere che fosse ormai vicino il tempo di passare la mano.