Irma: critiche a governo francese da destra e Melenchon

Critiche al governo francese per la gestione della crisi nelle Antille provocata dall'uragano Irma arrivano da parte di tutte le opposizioni .

Dopo Marine Le Pen, che ieri ha definito "insufficienti" i mezzi messi in campo dal governo, è toccato oggi al leader dell'estrema sinistra, Jean-Luc Melenchon, e all'esponente dei "Republicains" Eric Ciotti, che chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione del maltempo a Saint-Martin e Saint-Barthelemy.

Ciotti, intervistato sulla tv LCI, ha parlato di un "problema di prevenzione", ma ha poi commesso un errore che lo ha ridotto alla berlina sul web aggiungendo: "tanto più che essendo Irma già passato dagli Stati Uniti si conosceva l'ampiezza della catastrofe".

Melenchon, leader de "La France insoumise", ha chiesto la commissione d'inchiesta "per sapere se siano state allertate forze militari e civili in numero sufficiente quando già si sapeva che l'uragano stava arrivando". Severo anche l'ex ministro socialista dell'Oltremare, Victorin Lurel, secondo il quale si sarebbe dovuto provvedere "ad evacuare in anticipo le isole".