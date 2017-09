Irma: a Saint Martin e Saint Barthélémy, l' 'apocalisse'

I testimoni sul posto hanno parlato di "un paesaggio apocalittico", con abitazioni e palazzi totalmente distrutti.

Come indicato dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb la priorità è quella di "ristabilire i mezzi di comunicazione" e fornire cibo alla popolazione. Gli aiuti stanno lavorando anche per ripristinare l'elettricità, necessaria per rimettere in moto l'impianto di desalinizzazione utilizzato per rendere l'acqua potabile. Il presidente de Consiglio territoriale, Daniel Gibbs, ha affermato che il 95% della parte francese di Saint Martin è stata distrutta, mentre resta difficile l'accesso a Saint Barthélémy a causa dei danni all'aeroporto.

Secondo i media locali, si sarebbero verificati alcuni episodi isolati di saccheggio; un'informazione confermata anche da Colomb, che ha ricordato come la polizia sta cercando di "mantenere la calma".

Un centro logistico verrà installato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, per coordinare l'invio di mezzi umani e materiali verso le aree colpite. Il ministro dell'Oltremare, Annick Girardin, è arrivata sul posto questa mattina insieme a 170 uomini della sicurezza civile, una squadra pompieri dell'Ile de France e volontari della Croce Rossa. Nelle prossime dovrebbe essere annunciato un primo bilancio dei danni provocati dall'uragano.