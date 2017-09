Irma: uragano riacquista forza, torna a categoria 5

L'allerta è stata inoltre estesa interessando anche il nord della Florida e non soltanto in sud dove si era fino ad ora concentrato l'allarme. La perturbazione si trova intanto a 300 miglia (485 chilometri) da Miami e viaggia a circa 13 miglia orarie (20 chilometri orari) in direzione ovest.

Intanto il governatore dell'Alabama Kay Ivey ha emesso lo stato di emergenza in vista dell'arrivo dell'uragano, previsto in Alabama e in Georgia per lunedì mattina. Sono attese forti piogge e forti venti e anche se sarà soltanto la coda di Irma ad abbattersi sull'Alabama che verrà risparmiato dall'impatto più forte, Ivey prevede che alcune conseguenze saranno inevitabili.