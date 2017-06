Isis: coalizione, abbattuto drone pro-regime in Siria

"La coalizione ha detto chiaramente a tutte le parti che le dimostrazioni di intenti ostili e azioni delle forze pro-regime contro la coalizione e i suoi partner in Siria non saranno tollerate", si legge in una nota.

Secondo la Cnn, il drone era uno Shared 129 prodotto in Iran ed è stato abbattuto perché ritenuto una "minaccia", afferma una fonte.