Isis: Site, in video bambini giustiziano prigionieri

In un nuovo video dell'Isis diffuso da Raqqa, si possono vedere bambini stranieri che 'giustiziano' prigionieri. Lo riferisce via Twitter Site, sito che monitora l'attività jihadista online.

Si tratta di un bambino britannico, uno egiziano, uno curdo, uno tunisino e uno uzbeko, scrive la stessa fonte che pubblica un foto in cui si vedono dei ragazzini in tuta mimetica con le pistole in pugno sollevate al cielo e con davanti a loro cinque prigionieri in ginocchio che indossano la tuta arancione dei prigionieri dell'Isis.