Israele: 4 nuovi giudici Corte Suprema, 3 sono conservatori

La Corte Suprema israeliana ha quattro nuovi giudici in un cambio definito da media e analisti uno spostamento a destra degli equilibri in seno al massimo organo giudiziario del paese.

Yosef Elron, George Karra, Yael Vilner e David Mintz sono stati selezionati da un comitato di 26 giudici e in stretto rapporto con il ministro della giustizia Ayelet Shaked (Focolare ebraico) che ha definito l'indicazione "un fatto storico che riflette l'umana e legale diversità di cui ha bisogno la nostra società che fino ad ora è mancata invece alla Corte Suprema".

Vilner è la prima donna a far parte dell'organismo: è religiosa osservante come Mintz, nato in Gran Bretagna e arrivato in Israele da piccolo. I due con Elron sono tutti considerati conservatori. Karra è un arabo cristiano molto stimato ed è stato il giudice che ha condannato a sette anni di prigione l'ex presidente israeliano Moshe Katzav, colpevole di reati sessuali. I nuovi togati entreranno alla Corte Suprema il prossimo anno.