Israele: 400 attacchi sventati nel 2017, 13 suicidi

Argaman ha anche specificato che lo Shin Bet ha prevenuto "1.100 attacchi potenziali da parte di 'lupi solitari'". 54 invece gli attacchi compiuti nello stesso anno, in decrescita rispetto ai 108 del 2016. Tuttavia - ha ammonito - la diminuzione non deve trarre in inganno: "Hamas sta cercando al suo meglio di portare attacchi e di minare la stabilità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp)".

Sia a Gaza sia in Cisgiordania, la situazione - ha aggiunto - "è instabile specialmente dopo la dichiarazione di Trump" e la realtà nella Striscia "è più che mai di sfida".