Israele: Alta Corte contro demolizione case attentatori ebrei

I giudici della Corte Suprema non hanno respinto in principio la possibilità che le case di attentatori ebrei possano essere demolite così come talvolta avviene per quelli palestinesi; ma in questo caso - hanno aggiunto - il lungo lasso di tempo trascorso renderebbe comunque il provvedimento superfluo e privo di deterrente.

In un'intervista alla radio militare Hussein Abu Khdeir ha replicato di aver perso fiducia nella giustizia israeliana. Il lungo tempo trascorso, ha precisato alla radio militare, non può essere imputato alla sua famiglia (''che invocò immediatamente le demolizioni'') ma semmai alle ''lungaggini'' dell'iter giudiziario israeliano. ''La Corte Suprema ci ha inflitto un duro colpo - ha concluso - ed ora siamo in condizioni difficili''.

Due degli assassini del Muhammad Abu Khdeir, allora sedicenne, sono stati condannati all'ergastolo ed il terzo a 21 anni di carcere.