Israele: Corte Suprema respinge matrimoni stesso sesso

La Corte ha rigettato la tesi della petizione che il divieto sia in contrasto con la Legge fondamentale ed ha stabilito che al momento non c'è contraddizione nell'attuale posizione dello Stato sulla materia. Inoltre, ha sottolineato che deve essere in ogni caso lo Stato stesso e non la Corte ad intervenire al riguardo.