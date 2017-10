Israele: media, polizia interrogherà Netanyahu

La notizia non ha finora altra conferma.

Secondo "Kan", il premier dovrà giustificare una serie di doni di valore da lui ricevuti da uomini d'affari israeliani, nel sospetto che possa aver dato loro qualcosa in cambio. Dovrà anche spiegare - secondo "Kan" - gli incontri segreti con un magnate della stampa, l'editore di Yediot Ahronot, in cui sarebbe stato discusso un accordo - poi non realizzato - che avrebbe garantito al premier un atteggiamento più benevolo nei suoi confronti da parte di un tabloid solitamente critico della sua politica. Negli ultimi mesi la polizia ha raccolto testimonianze di prima mano di un ex consigliere di Netanyahu che nel frattempo ha accettato di cooperare con gli investigatori.