Israele: partito premier Modi dopo 3 giorni visita "storica"

"Ringrazio il popolo e il governo israeliano - ha scritto Modi in ebraico e in inglese su twitter - per la loro ospitalità. Questa visita di successo aggiungerà maggiore energia alle relazioni India-Israele".

In quest'ultimo giorno Modi, accompagnato da Netanyahu, ha visitato ad Haifa il cimitero militare britannico dove sono sepolti soldati indiani morti durante la Prima Guerra Mondiale per liberare la città durante l'avanzata inglese contro i Turchi. Subito dopo, in una scena ripresa con grande enfasi dai media, Modi e Netanyahu sono andati su una spiaggia vicino Hadera dove hanno fatto una passeggiata entrando con i piedi in acqua.

Nel corso della visita - che ha quasi monopolizzato l'attenzione dei giornali israeliani - sono stati firmati 12 accordi commerciali tra aziende dei due paesi per un totale di circa 4.3 miliardi di dollari con l'obiettivo di arrivare a 20 miliardi nei prossimi 5 anni.