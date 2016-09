Israele: Peres ancora grave, su di lui veglia un robot

Restano anche oggi ''gravi, ma stabili'' le condizioni dell'ex Capo di stato israeliano Shimon Peres (93) che il 13 settembre e' stato ricoverato d'urgenza al centro medico Tel ha-Shomer di Tel Aviv in seguito ad un ictus.

Lo riferiscono i media locali. Peres resta sedato ed aiutato da un respiratore.

Nel frattempo il quotidiano Israel ha-Yom aggiunge che le sue condizioni sono seguite costantemente con l'aiuto di un robot di altezza umana del tipo Rp-Vita. Con questo sistema lo staff medico riceve in continuazione aggiornamenti sulle sue condizioni e, manovrando a distanza una telecamera, puo' avere di lui in ogni momento immagini di alta-qualita'.

Il robot consente inoltre ai medici di consultarsi anche quando sono distanti fra di loro. Il 'robot di Peres' - che peraltro e' noto per la sua passione per le innovazioni scientifiche - e' uno dei primi nel suo genere utilizzati in Israele.