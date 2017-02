Israele: riaperta Chiesa moltiplicazione pani e pesci

La Chiesa - che appartiene ai benedettini tedeschi - subito dopo l'attentato fu visitata, in segno di solidarietà, dal presidente dello stato ebraico Reuven Rivlin che oggi è intervenuto alla cerimonia di riapertura.

"Noi siamo per la libertà religiosa perché come popolo - ha detto il presidente - conosciamo molto bene cosa significa soffrire di una persecuzione religiosa. E siamo per la libertà religiosa in quanto siamo uno stato democratico. Siamo eguali davanti a Dio e alla legge".

L'Arcivescovo di Colonia cardinale Rainer Woelki dopo aver ringraziato Rivlin ha sottolineato: "oggi è un giorno di grande gioia e amicizia. Molto hanno contribuito in diversi modi al restauro di questo luogo". Poi ha ringraziato quanti "e sono stati tanti che di tutte le religioni ci hanno manifestato la loro solidarietà".