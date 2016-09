Israele: Shimon Peres colpito da ictus con vasta emorragia

Parlando delle condizioni del padre, il figlio Hemi ha detto: "Dovremo prendere alcune decisioni". "Sono ore non facili per noi - ha aggiunto - e per tutta la famiglia".

In precedenza, la sua portavoce aveva affermato che Peres era "cosciente e in condizioni stabili", mentre i media sottolineavano che l'ex presidente era sedato e respira grazie all'ausilio di un respiratore.

Uno dei simboli di Israele, il padre della patria che ha fatto gli Accordi di pace di Oslo insieme a Yitzhak Rabin, per tre volte, compresa quella di oggi, è dovuto ricorrere alle cure dei medici in pochi mesi.

L'anziano statista e Premio Nobel per la Pace nel tardo pomeriggio ha detto di "non sentirsi bene" ed è stato accompagnato dal suo medico personale in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti per disturbi collegati al cervello. Ora, secondo quanto riferito dai media, è trattato con i farmaci relativi.

In gennaio Peres è stato ricoverato una prima volta per una leggera aritmia cardiaca e sottoposto ad angioplastica con l'allargamento di un'arteria; due settimane dopo nuovo ricovero per quello che è stato definito un piccolo attacco cardiaco. Rimessosi completamente, Peres fu dimesso dall'ospedale dopo cinque giorni.

In quell'occasione Peres - che non ha rinunciato ai suoi numerosi viaggi all'estero (in questi anni spesso in Italia per il Forum Ambrosetti) e ad una incessante attività politica con la sua Fondazione - è stato subissato di auguri non solo da tutto Israele ma anche da parte dell'intera comunità internazionale, molto affezionata all'uomo considerato un padre della patria e uno strenuo difensore della pace e del dialogo con i palestinesi.

Peres ha terminato il suo mandato da nono presidente dello stato di Israele nello scorso 2014, ma è rimasto molto attivo e presente nella politica israeliana. La sua ong, il "Centro Peres per la pace" - che si trova a Giaffa - è uno dei punti fissi della politica di promozione della coesistenza tra arabi ed ebrei e dello sviluppo della pace in Medio Oriente.

Nella sua lunga carriera politica - quasi 70 anni - è stato al centro della vita di Israele ed ha ricoperto negli anni gli incarichi più importanti: da ministro della difesa a premier.