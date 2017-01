Istanbul, Papa: vicino popolo turco, basta terrorismo

Il Papa ha poi assicurato il suo sostegno "a tutti gli uomini di buona volontà che si adoperano" contro il terrorismo e contro questa "macchia di sangue" che getta ombre e sconforto.

La pace si costruisce "dicendo 'no', con i fatti, all'odio e alla violenza e 'sì' alla fraternità e alla riconciliazione", ha affermato papa Francesco in questo primo Angelus del 2017, alla presenza di circa 50mila fedeli, ricordando che "cinquanta anni or sono, il beato Papa Paolo VI iniziò a celebrare in questa data la Giornata Mondiale della Pace, per rafforzare l'impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno".

"Nel Messaggio di quest'anno - ha detto - ho proposto di assumere la nonviolenza come stile per una politica di pace. Esprimo la mia riconoscenza per tante iniziative di preghiera e di impegno per la pace - ha aggiunto Papa Francesco che si svolgono in ogni parte del mondo. Ricordo in particolare la marcia nazionale di ieri sera a Bologna, promossa da Cei, Caritas, Azione Cattolica e Pax Christi. Saluto i partecipanti alla manifestazione 'Pace in tutte le terre', promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. Grazie per la vostra presenza e la vostra testimonianza!", ha concluso.