Italia: 12'000 piante canapa indiana scoperte nel Reggino

Dodicimila piante di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri in un fondo agricolo a Taurianova (Reggio Calabria). Dalle piante sarebbe stato possibile ottenere 6000 kg di droga per un valore sul mercato di di 8-9 milioni di euro.

Nel corso di un controllo, i militari, insospettiti dal forte odore di marijuana, sono entrati nel fondo scoprendo una vera e propria azienda per la produzione dello stupefacente.

Le piante, di altezza variabile da 1 a 3 metri, erano in 12 serre situate in contrada Castagneto, in un fondo agricolo di proprietà dell'azienda floricola "Mediterranea", attualmente gestita da un curatore fallimentare nominato dal tribunale di Palmi.

Inoltre, in alcune cavità ricavate dall'accumulo di rami i militari hanno trovato una tenda da campeggio con dentro 153 sacchi di marijuana da 1 kg pronti per la cessione.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri di San Martino di Taurianova e della Compagnia di Taurianova, con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e il 4/o Reggimento a cavallo.