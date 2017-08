Italia: bimbo di 18 mesi annega in una piscina gonfiabile

In Italia, un bambino di diciotto mesi è annegato in una piscina gonfiabile sistemata nel giardino di una abitazione. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme (provincia di Catanzaro) nel pomeriggio di oggi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo senza esito. Sul luogo sono giunti pure i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, forse per un momento di distrazione, il piccolo sarebbe sfuggito all'attenzione dei genitori scivolando all'interno della piscinetta in plastica sistemata nel cortile dell'abitazione, senza riuscire a tenersi a galla. Un incidente che, purtroppo, si è rivelato fatale per il bambino, figlio di una giovane coppia di professionisti della città, che è deceduto per annegamento.