Italia: brucia capannone-rifugio stranieri, un morto e 2 feriti

È di un morto e due feriti, che non sarebbero gravi, il bilancio di un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nell'ex mobilificio Aiazzone a Sesto Fiorentino (Firenze), da due anni occupato, e dove vivevano un'ottantina di immigrati, per lo più somali.

Al divampare delle fiamme, scoppiate per cause da accertare, tutti si sono salvati tranne un 35enne. È stato ritrovato all'interno del fabbricato dai Vigili del fuoco, intervenuti con 35 uomini e più mezzi.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche, è stato a lungo rianimato, inutile poi la corsa in ospedale. Portati via dall'ambulanza anche altri due stranieri perché intossicati: dal 118 si spiega che le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Lo stabile, che un tempo ospitava il mobilificio, era stato occupato nel dicembre 2014 da una cinquantina di immigrati, tutti, secondo quanto spiegato all'epoca dal Movimento di lotta per la casa, profughi richiedenti asilo che erano stati in precedenza ospitati per alcuni mesi in strutture di accoglienza.

Una comunità poi praticamente raddoppiata. Per loro ora la notte è proseguita in tenda: il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, arrivato a sua volta sul posto, dove sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili urbani, protezione civile e sanitari, ha cercato soluzioni contattando anche i comuni vicini e la prefettura.

Ma gli immigrati non hanno voluto andarsene, non volevano dividersi. Sono rimasti vicino all'ex capannone: per loro, nell'attesa, sono state distribuite coperte e bevande calde, date le rigide temperature. Proprio per il freddo è stato montato anche un punto medico avanzato. Alla fine è stato deciso di allestire due grandi tende, nella vicina piazza Marconi.

Intorno alle due si è poi concluso l'intervento dei pompieri: spente le fiamme, ultimate le verifiche all'interno dell'immobile, suddiviso in tanti locali dagli occupanti, per accertarsi che non ci fosse qualcun altro. I controlli sono stati negativi: nessun disperso, hanno confermato i Vigili.