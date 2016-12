Italia, a Como smantellata rete spaccio nelle scuole

Quattordici le persone denunciate e 3 i soggetti di nazionalità albanese tratti in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti.

L'operazione è frutto delle indagini partite subito dopo l'operazione denominata Behind the Blackboard avviata, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, sulla base di una segnalazione effettuata dal dirigente scolastico di una nota scuola Comasca.

Le indagini avevano accertato che lo spaccio di stupefacenti avveniva sistematicamente prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli, nonché all'uscita da scuola.

Nel corso delle numerose perquisizioni eseguite nei confronti di tutti gli indagati coinvolti nei comuni di Como, Cantù, Capiago Intimiano, Guanzate e nelle province di Varese e Padova, sono state sequestrate diverse tipologie di stupefacente: hashish, marijuana, sostanze da taglio, un particolare estratto di cannabis, utilizzato verosimilmente per impregnare le normali sigarette, nonché cocaina, in parte ancora pura ed altra già suddivisa in dosi, occultata in contenitori contenenti riso ed in pacchetti di caramelle.