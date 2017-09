Italia: concorsi truccati, arrestati 7 docenti universitari

Sette docenti universitari sono stati arrestati per reati corruttivi nell'ambito di un'inchiesta su concorsi truccati. Altri 22 sono stati interdetti dalle funzioni di professore universitario o altro incarico accademico per la durata di 12 mesi.

Oltre 500 militari della Guardia di Finanza hanno partecipato alla vasta operazione di polizia giudiziaria denominata "Chiamata alle armi" su tutto il territorio nazionale.

Nell'inchiesta risultano indagate complessivamente 59 persone. Secondo quanto spiegato, le indagini sono partite dal presunto tentativo da parte di alcuni professori universitari di indurre un ricercatore, candidato al concorso per l'abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento nel settore del diritto tributario, a ritirare la propria domanda, allo scopo di favorire un altro ricercatore, in possesso di un curriculum notevolmente inferiore, promettendogli in cambio l'abilitazione nella tornata successiva.

Le indagini, spiega la GdF in una nota, hanno consentito di accertare "sistematici accordi corruttivi tra numerosi professori di diritto tributario", finalizzati a rilasciare abilitazioni "secondo logiche di spartizione territoriale e di reciproci scambi di favori", per soddisfare "interessi personali, professionali o associativi".

Questa mattina i finanzieri hanno eseguito oltre 150 perquisizioni domiciliari in uffici pubblici, abitazioni private e studi professionali.