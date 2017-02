Italia, direzione PD approva odg maggioranza, congresso subito

In Italia la direzione del Partito democratico ha approvato in serata l'ordine del giorno di maggioranza per avviare subito, con un'assemblea che si svolgerà tra sabato e domenica, il congresso del partito. A favore hanno votato in 107 sì, 12 contrari e 5 astenuti.